Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США

30 сентября 2019 00:30 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейскую ядерную державу в неспособности противостоять США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В Европе, когда мы говорим с президентом одной страны - постоянным членом Совбеза ООН, у которой есть ядерная бомба, - он нам отвечает, что без разрешения (президента США Дональда) Трампа не может сделать дело", - сказал министр, чьи слова были опубликованы иранским МИД.

Он не указал, о какой стране идет речь, однако в последнее время Иран вел активный диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ядерной сделке и уже упрекал Париж за обращения к США "за разрешением" по реализации обязательств, которые Франция взяла на себя в рамках соглашения. Кроме того, Франция является ядерной державой и одним из постоянных членов Совбеза ООН.

Выступая во Франкфурте, министр также указал, что европейские страны сблизились в последнее время с США, потому что не смогли противостоять Штатам и пытаются таким образом "сохранить остатки своей репутации".

"Европа уже пять месяцев пытается предоставить Ирану ссуду, эквивалентную продаже иранской нефти, чтобы Иран остался в Совместном всеобъемлющем плане действий, однако не смогла проделать и малейшей работы", - добавил министр, объяснив это тем, что у европейцев "нет разрешения от своего хозяина потратиться на свою собственную безопасность из своих собственных денег".

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