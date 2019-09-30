Помпео выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

30 сентября 2019 00:09 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье выразил соболезнования семье экс-президента Жака Ширака и народу Франции в связи с его кончиной, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"От имени американского народа я приношу свои глубочайшие соболезнования семье Ширак и народу Франции в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.

По его словам, Ширак неустанно работал ради ценностей и идей, которые разделяют США и Франция.
"Мы никогда не забудем, что президент Ширак был первым главой государства, который приехал в Соединенные Штаты после ужасных атак 11 сентября 2001 года", - говорится в заявлении.

Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. 30 сентября объявлено днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье проходит церемония национального прощания с Шираком в Доме Инвалидов.

Как сообщала ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец, в церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 глав государства и правительств. Среди них президент России Владимир Путин, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. США будут представлены послом во Франции Джейми Маккорт.

Радиостанция сообщает, что помимо Путина в церемонии примут участие премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Ливана Саад Харири, и. о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и другие.

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