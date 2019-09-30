Алжирская армия не поддерживает кого-либо из кандидатов на выборах президента

Национальная народная армия (ННА) Алжира не поддерживает какого-либо из кандидатов, которые примут участие в президентских выборах 12 декабря 2019 года. Об этом заявил в воскресенье в Оране начальник штаба ННА, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В распространяемой бандой (так Гаид Салах называет врагов республики - прим. ТАСС) и ее приспешниками пропаганде, с которой необходимо бороться, есть идея о том, будто Национальная народная армия поддерживает одного из кандидатов на будущих президентских выборах. Это не что иное, как пропаганда, целью которой является помешать проведению столь важного события", - подчеркнул он.

"В связи с этим подчеркиваем, что только народ будет выбирать будущего президента, придя к урнам для голосования. Национальная народная армия никого не поддерживает, я беру на себя это обязательство перед Аллахом, Родиной и историей", - заявил Гаид Салах.

О дате проведения выборов главы государства объявил 15 сентября временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех. Власти убеждены, что только проведение в кратчайшие сроки президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире, который длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, не стихающие до сих пор. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал в 1999-2019 годах. После того, как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.

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