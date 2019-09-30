Алжирская армия не поддерживает кого-либо из кандидатов на выборах президента

30 сентября 2019 03:15 (UTC+04:00)

Национальная народная армия (ННА) Алжира не поддерживает какого-либо из кандидатов, которые примут участие в президентских выборах 12 декабря 2019 года. Об этом заявил в воскресенье в Оране начальник штаба ННА, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В распространяемой бандой (так Гаид Салах называет врагов республики - прим. ТАСС) и ее приспешниками пропаганде, с которой необходимо бороться, есть идея о том, будто Национальная народная армия поддерживает одного из кандидатов на будущих президентских выборах. Это не что иное, как пропаганда, целью которой является помешать проведению столь важного события", - подчеркнул он.

"В связи с этим подчеркиваем, что только народ будет выбирать будущего президента, придя к урнам для голосования. Национальная народная армия никого не поддерживает, я беру на себя это обязательство перед Аллахом, Родиной и историей", - заявил Гаид Салах.

О дате проведения выборов главы государства объявил 15 сентября временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех. Власти убеждены, что только проведение в кратчайшие сроки президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире, который длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, не стихающие до сих пор. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал в 1999-2019 годах. После того, как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В день президентских выборов в Афганистане 32 человека погибли при атаках боевиков
Другие страны 29 сентября 08:15
В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы
Другие страны 29 сентября 01:06
В Афганистане официально завершилось голосование на президентских выборах
Другие страны 28 сентября 18:22
Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
Другие страны 27 сентября 07:22
Экс-премьер Алжира вступил в президентскую гонку
Арабские страны 27 сентября 06:17
Брат Бутефлики и бывшие главы спецслужб Алжира приговорены к 15 годам тюрьмы
Арабские страны 25 сентября 08:44
Лента новостей
Омар Альфардан подчеркивает растущие интересы Коммерческого банка в Турции
Турция 04:51
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
США 04:45
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Другие страны 04:11
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку
Другие страны 03:46
Китаянка Лю Хун завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 20 км
Другие страны 02:49
Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичмента
США 02:17
В России потушили все лесные пожары
Россия 02:00
Иран поддержал призыв хуситов о прекращении огня к Саудовской Аравии
Другие страны 01:55
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Россия 01:46