Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу

30 сентября 2019 04:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно некорректным и обманным образом", - написал Трамп в Twitter.

Помимо этого, президент США выразил желание встретиться с человеком, который передал осведомителю данные, ставшие основой для его рапорта. "Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставил ему эти данные, которые в значительной степени неверны. Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" - пригрозил Трамп.

Американский лидер также призвал "на самом высоком уровне" допросить председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им содержания беседы Трампа с Зеленским.

"Шифф солгал Конгрессу, исказив то, что я на самом деле сказал. Он написал и зачитал вещи, сказал, что они были из уст президента США. Я хочу, чтобы Шиффа допросили на самом высоком уровне за обман и измену", - добавил президент США.

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