В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет

30 сентября 2019 05:56 (UTC+04:00)

Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. Как сообщает издание New Zealand Herald в понедельник, два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Легкомоторный самолет, вылетевший с аэродрома Фокспайн, расположенного в 100 км к северу от Веллингтона, потерял связь с землей вечером в воскресенье. В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

Полиция Новой Зеландии и управление гражданской авиации проводят расследование и выясняют причины крушения.

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