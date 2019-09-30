В Бразилии произошел пожар

Крупный пожар произошел в воскресенье на третьем по величине бразильском НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на юго-востоке страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, около 15:30 по местному времени (21:30 мск) было зафиксировано возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки. Высокие клубы черного дыма были видны в соседних населенных пунктах. Помимо собственных пожарных расчетов НПЗ в борьбе с пламенем задействованы 29 членов местных бригад спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. По состоянию на 22:00 по местному времени пожар потушен не был.

Информации о причинах возгорания, жертвах и пострадавших нет. По предварительным данным, произошла утечка содержимого резервуара. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, сообщила Petrobras.

Введенный в эксплуатацию в 1980 году НПЗ Revap ежедневно перерабатывает до 252 тыс. баррелей нефти, обеспечивая потребности 14% национального рынка нефтепродуктов. Предприятие полностью обеспечивает авиационным керосином крупнейший международный аэропорт страны "Гуарульос" в Сан-Паулу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.