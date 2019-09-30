В Бразилии произошел пожар

30 сентября 2019 06:17 (UTC+04:00)

Крупный пожар произошел в воскресенье на третьем по величине бразильском НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на юго-востоке страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, около 15:30 по местному времени (21:30 мск) было зафиксировано возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки. Высокие клубы черного дыма были видны в соседних населенных пунктах. Помимо собственных пожарных расчетов НПЗ в борьбе с пламенем задействованы 29 членов местных бригад спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. По состоянию на 22:00 по местному времени пожар потушен не был.

Информации о причинах возгорания, жертвах и пострадавших нет. По предварительным данным, произошла утечка содержимого резервуара. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, сообщила Petrobras.

Введенный в эксплуатацию в 1980 году НПЗ Revap ежедневно перерабатывает до 252 тыс. баррелей нефти, обеспечивая потребности 14% национального рынка нефтепродуктов. Предприятие полностью обеспечивает авиационным керосином крупнейший международный аэропорт страны "Гуарульос" в Сан-Паулу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Болсонару представит на ГА ООН объективные данные о пожарах в Амазонии
Другие страны 20 сентября 08:30
Президент Бразилии намерен выступить в ООН с речью о защите окружающей среды
Другие страны 19 сентября 05:37
СМИ: легкий самолет упал после взлета в аэропорту Бразилии
Другие страны 17 сентября 04:00
Президент Бразилии досрочно выйдет на работу после операции
Другие страны 17 сентября 02:52
США и Бразилия не определили конкретные сроки заключения торгового соглашения
США 14 сентября 09:00
Болсонару пригласил Трампа посетить Бразилию
В мире 14 сентября 03:25
Лента новостей
В Китае из-за пожара на фабрике умерли 19 человек
Китай 06:00
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
Другие страны 05:56
Наследный принц Саудовской Аравии считает "актом войны" атаки на Saudi Aramco
Другие страны 05:27
Омар Альфардан подчеркивает растущие интересы Коммерческого банка в Турции
Турция 04:51
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
США 04:45
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Другие страны 04:11
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку
Другие страны 03:46
Алжирская армия не поддерживает кого-либо из кандидатов на выборах президента
Другие страны 03:15
Китаянка Лю Хун завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 20 км
Другие страны 02:49