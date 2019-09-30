Полиция Новой Зеландии расследует сообщения об угрозе взрывов в Веллингтоне

Сообщения об угрозе взрывов в столице Новой Зеландии, в том числе в здании парламента, поступили в понедельник в правоохранительные органы страны. Как отмечается на официальном сайте новозеландской полиции, начато уголовное расследование, один человек арестован, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один человек был арестован в связи с угрозами взрывов", - указано в сообщении.

Как сообщает новостной портал Stuff, силы полиции прибыли в центр города после четырех сообщений об угрозе взрывов в здании парламента страны и ряде исправительных учреждений, расположенных в Веллингтоне. К месту возможных взрывов были стянуты машины пожарной службы и скорой помощи. Персонал госучреждений, а также все, кто находился в соседних зданиях, были эвакуированы, близлежащие дороги перекрыты.

В данный момент оцепление снято.

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