Полиция Новой Зеландии расследует сообщения об угрозе взрывов в Веллингтоне

30 сентября 2019 07:39 (UTC+04:00)

Сообщения об угрозе взрывов в столице Новой Зеландии, в том числе в здании парламента, поступили в понедельник в правоохранительные органы страны. Как отмечается на официальном сайте новозеландской полиции, начато уголовное расследование, один человек арестован, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один человек был арестован в связи с угрозами взрывов", - указано в сообщении.

Как сообщает новостной портал Stuff, силы полиции прибыли в центр города после четырех сообщений об угрозе взрывов в здании парламента страны и ряде исправительных учреждений, расположенных в Веллингтоне. К месту возможных взрывов были стянуты машины пожарной службы и скорой помощи. Персонал госучреждений, а также все, кто находился в соседних зданиях, были эвакуированы, близлежащие дороги перекрыты.

В данный момент оцепление снято.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
Другие страны 05:56
Премьер королевства Тонга скончался в возрасте 78 лет
Другие страны 12 сентября 06:39
На границе Новой Зеландии изъяли самую крупную партию наркотиков в истории страны
Другие страны 6 сентября 08:35
В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами
Другие страны 4 сентября 08:41
В Новой Зеландии 35 человек получили обвинения за публикацию видео терактов в мечетях
Другие страны 2 сентября 10:49
Власти Новой Зеландии предупредили о вспышке кори в стране
Другие страны 2 сентября 09:17
Лента новостей
В США торговая сеть Forever 21 объявила себя банкротом
США 07:11
В Бангкоке зафиксировали сильный уровень загрязнения воздуха
Другие страны 06:59
В Китае объявили желтый уровень опасности из-за тайфуна "Митаг"
Другие страны 06:38
В Бразилии произошел пожар
Другие страны 06:17
В Китае из-за пожара на фабрике умерли 19 человек
Китай 06:00
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
Другие страны 05:56
Наследный принц Саудовской Аравии считает "актом войны" атаки на Saudi Aramco
Другие страны 05:27
Омар Альфардан подчеркивает растущие интересы Коммерческого банка в Турции
Турция 04:51
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
США 04:45