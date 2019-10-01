Парламент Перу обсуждает возможность импичмента президента

1 октября 2019 06:36 (UTC+04:00)

Конгресс (однопалатный парламент) Перу в понедельник начал обсуждение предложения о начале процесса импичмента президента Мартина Вискарры, который ранее объявил о роспуске законодательного органа. Трансляция из зала парламента ведется на канале парламента на YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предложение выдвинула Ени Вилькатома из партии "Народная сила", которой принадлежит 73 из 130 мест в парламенте. "В резолюции говорится, что Конгресс объявляет Мартина Вискарру морально неспособным [занимать должность президента]", - сказал председатель Конгресса Педро Олаэчеа.

Вискарра объявил о решении распустить Конгресс после того, как парламентарии отказались рассмотреть вопрос доверия Совету министров Перу до начала выбора членов Конституционного суда (КС). Президент Перу вынес на рассмотрение законодательного вопрос доверия правительству из-за разногласий между исполнительной властью и парламентом по поводу выбора членов КС. Вискарра настаивает на необходимости изменения правил выбора судей. По его мнению, в настоящее время процедуре назначения не хватает прозрачности.

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