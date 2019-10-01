Парламентские выборы в Перу назначили на 26 января 2020 года

1 октября 2019 08:58 (UTC+04:00)

Парламентские выборы в Перу после роспуска президентом конгресса назначены на 26 января 2020 года, говорится в указе, опубликованном в официальной газете El Peruano, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.

Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос.

"Созвать выборы в новый конгресс на воскресенье 26 января 2020 года, чтобы закончился конституционный период распущенного конгресса", - говорится в указе, подписанном Вискаррой и новым главой совета министров Висенте Себальосом.

В качестве причины роспуска парламента в декрете назван отказ в доверии двум советам министров в период 2016-2021 годов. Указывается, что полномочия законодательного органа продолжает исполнять постоянная комиссия конгресса, которая не может быть распущена. Она состоит из 27 человек.
Согласно изданию La republica, большинство в постоянной комиссии составляют представители партии "Народная сила", лидером которой является дочь экс-президента Кейко Фухимори, арестованная до апреля 2020 года по обвинению в коррупции.

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