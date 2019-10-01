В Люксембурге загорелось предприятие, поставляющее компоненты для F-35

Сильный пожар произошел на одном из объектов предприятия в Люксембурге, поставляющего композитные материалы для авиационной и оборонной промышленности, в частности для истребителей F-35, распространение огня удалось взять под контроль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила во вторник противопожарная служба Люксембурга, инцидент произошел на производственной площадке компании Euro-Composites в Эхтернахе.

"Возгорание находится под контролем. Работы по тушению все еще продолжаются", - сообщила служба, добавив, что пожар произошел в районе складского помещения. Персонал предприятия эвакуирован.

Для ликвидации пожара задействовали порядка 100 человек личного состава.

По информации издания Rtl, местные жители рассказали о звуке взрыва и сильном задымлении.

Предприятие производит сотовые заполнители, которые применяются, в частности, в элементах фюзеляжа, панелях для спутников связи, конструктивных элементах радиолокационных и антенных систем, конструкциях из композиционных материалов для систем вооружения.

На сайте предприятия также указано, что оно "является основным производителем сотового заполнителя на основе волокна кевлар для F-35". Сумма ущерба от пожара пока не установлена, сведения о пострадавших также не поступали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.