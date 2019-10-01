Пентагон: военная техника на параде в честь образования КНР соответствовала ожиданиям США

Новейшие вооружения на параде в честь 70-летия образования КНР соответствовали ожиданиям аналитиков американской администрации. С таким утверждением выступил во вторник на конференции в Институте Брукингса помощник министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Рэндалл Шрайвер, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вижу определенные публикации об этом. Создается ощущение, что был впечатляющий показ оружия и военной техники. Как я понимаю, это было призвано направить сигнал и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию", - сказал сотрудник Пентагона. Он комментировал состоявшийся во вторник в Пекине парад, на котором Народно-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала ряд новейших образцов оружия и военной техники.

"Мы произведем "послематчевый анализ" увиденного, - заявил Шрайвер. - Однако оно соответствует ожиданиям правительства США".

Как ранее передал корреспондент ТАСС с трибуны на площади Тяньаньмэнь, на военном параде в Пекине был показан ряд передовых разработок оборонно-промышленного комплекса Китая.

Публика увидела новую модификацию стратегического бомбардировщика H-6N с системой дозаправки в воздухе; ударный беспилотный летальный аппарат GJ-11, сделанный по технологии радиолокационной малозаметности; сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету CJ-100 дальностью 3 тыс. км для уничтожения подземных бункеров; сверхзвуковую баллистическую ракету DF-17 дальностью 12 тыс. км для запуска гиперзвукового глайдера DF-ZF; межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 с 12 ядерными блоками индивидуального наведения дальностью полета 14 тыс. км; сверхзвуковой разведывательный беспилотный летательный аппарат WZ-8 на основе технологии упавших на территории Китая аналогичных высотных разведчиков США Lockheed D-21; беспилотный разведывательный подводный аппарат HSU001.

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