Меган Маркл подала в суд на газету, опубликовавшую ее письмо к отцу

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подала в суд на таблоид The Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое американская актриса отправила своему отцу. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, Маркл в своем иске обвиняет газету и ее издателя в нарушении британского закона об авторском праве и недобросовестном использовании личной информации.

Публикация письма Маркл стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения.

В начале февраля в защиту герцогини выступили ее друзья, давшие интервью американскому еженедельнику People и, среди прочего, сообщившие о том, что Меган написала отцу письмо, в котором попросила его помириться с ней. Через несколько дней Томас Маркл передал The Mail on Sunday текст данного послания.

