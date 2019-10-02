Финские газеты опубликовали имя подозреваемого в нападении на училище в Куопио

2 октября 2019 00:48 (UTC+04:00)

Финские газеты Helsingin Sanomat и Iltalehti обнародовали имя подозреваемого в нападении во вторник на профессиональное училище в городе Куопио. По их сведениям, полученным от властей, подозреваемого зовут Йоэл Отто Аукусти Марин, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Имя публикуется еще на стадии, когда он является только подозреваемым, из-за исключительного характера содеянного и общественной значимости этого дела", - пояснили издания. По информации Helsingin Sanomat, соседи по студенческому общежитию описывали его как тихого и закрытого человека.

Ранее сообщалось, что преступник, совершивший нападение, - гражданин Финляндии, родившийся в этой стране. У него, по словам полицейских, было с собой "холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие". Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяется покушение на убийство, несколько случаев применения насилия.

По информации газеты Iltalehti, подозреваемый в нападении сам является учащимся этого учреждения. По свидетельствам очевидцев, он пришел в здание профучилища с саблей или мечом в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть находившихся в классе стали бросать в преступника стулья.

По данным газеты Keskisuomalainen, главной целью нападения была одна из студенток. Она погибла, 10 человек, среди них и сам нападавший, пострадали. Инцидент произошел в профучилище Сало, которое расположено в здании торгового центра Hermann.

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