В Мали при нападении экстремистов погибли 25 военных

2 октября 2019 02:25 (UTC+04:00)

По меньшей мере 25 военнослужащих армии Мали погибли в понедельник в результате нападений экстремистов на два военных лагеря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что судьба еще 60 военных пока неизвестна.

По информации агентства France Presse, батальону малийской армии удалось вернуть лагеря под свой контроль в ходе антитеррористической операции, во время которой также были ликвидированы 15 боевиков.

Экстремисты атаковали лагеря военных в центральной части Мали близ границы с Буркина-Фасо. За нападением предположительно стоит террористическая группировка "Ансар уль-Ислам". Атаковавшие использовали тяжелые вооружения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Финские газеты опубликовали имя подозреваемого в нападении на училище в Куопио
Другие страны 00:48
Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в торговом центре в США
Другие страны 29 сентября 01:19
Группа преступников напала на армейский патруль на севере Мексики
Другие страны 17 сентября 04:47
Al Jazeera: восстановление саудовской нефтяной инфраструктуры после терактов займет недели
Арабские страны 15 сентября 14:30
Заместитель посла Франции в Сальвадоре задержан за подготовку нападения на мусульман
Другие страны 12 сентября 22:32
На севере Мали вооруженные боевики убили военного
Другие страны 12 сентября 02:54
Лента новостей
Помощник госсекретаря США обсудит в Индии использование "чистой энергии"
Другие страны 03:52
Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные $125 млн на предвыборную кампанию
Другие страны 03:21
Турция и Италия укрепляют технологическое сотрудничество
Турция 03:00
КНДР осуществила запуск ракеты
Другие страны 02:55
Telegraph: Джонсон предложит ЕС создать временную границу по Ирландскому морю
Другие страны 02:05
На юге Ирака на улицах размещают армию
Арабские страны 01:40
Помпео и Конте обсудили отношения с Россией и Китаем
Другие страны 01:09
Финские газеты опубликовали имя подозреваемого в нападении на училище в Куопио
Другие страны 00:48
Меган Маркл подала в суд на газету, опубликовавшую ее письмо к отцу
Другие страны 00:26