КНДР осуществила запуск ракеты

КНДР в среду осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря, никакой прямой угрозы для Японии на данный момент нет, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Yonhap, которое ссылается на Комитет начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен из района порта Вонсан.

Более подробной информации на данный момент не приводится. КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности.

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