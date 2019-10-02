Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные $125 млн на предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года собрал рекордные $125 млн добровольных пожертвований на проведение предвыборной кампании. Об этом сообщил во вторник в Twitter менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большой сбор средств в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала $125 млн", - указал он. При этом Парскейл подчеркнул, что эта сумма - рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы, когда тот баллотировался на второй президентский срок. Агентство Associated Press уточняет, что за третий квартал 2011 года Обаме и Национальному комитету Демократической партии удалось привлечь $70 млн.

"Президент Трамп проводит грандиозную кампанию, собирая рекордные суммы в рекордные сроки", - заключил Парскейл. В свою очередь, председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Ронна Макдэниел подчеркнула, что республиканцы "уже ведут борьбу с демократами и намерены переизбрать президента на второй срок в 2020 году". Ранее НКРП сообщил, что привлек за счет агрессивной пропагандистской кампании $6 млн добровольных пожертвований за 27 часов после запуска в Конгрессе процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.