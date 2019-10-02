Помощник госсекретаря США обсудит в Индии использование "чистой энергии"

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон посетит Индию, где обсудит сотрудничество двух стран в области энергетики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ходе визита, который продлится до 6 октября, Фэннон вместе с коллегами из правительства Индии и индийскими предпринимателями даст старт инициативе "Гибкие ресурсы", которая направлена на развитие Индо-Тихоокеанского региона за счет использования "чистой энергии". Этот проект является частью более широкого проекта, который реализуют США при участии своих партнеров - EDGE ("повышение уровня развития и роста за счет энергетики").

Вместе с Фэнноном в Индию прибудут его коллеги из Федеральной комиссии по регулированию энергетики, а также из министерства энергетики США и Агентства США по международному развитию.

"Вместе (с индийскими коллегами) они будут укреплять энергетическую безопасность Индии, совместно работая над созданием национальной энергетической системы Индии, которая будет стабильной, надежной и доступной", - говорится в сообщении госдепартамента.

США в последнее время вышли на первое место в мире по добыче и экспорту нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Кроме того, США активно наращивают поставки сжиженного природного газа в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, куда поставляют СПГ такие страны, как Австралия, Катар, Россия.

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