Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

2 октября 2019 04:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал переворотом запуск в Конгрессе процедуры импичмента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку к конституции, религию, вооруженные силы, стену на границе с Мексикой и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он на своей странице в Twitter.

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