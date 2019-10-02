Конституционный суд Перу призвали оценить законность роспуска Конгресса

2 октября 2019 08:40 (UTC+04:00)

Конституционный суд Перу должен вынести решение относительно законности роспуска Конгресса президентом Мартином Вискаррой, а также его отставки парламентом. С таким заявлением выступил во вторник Секретариат Организации американских государств (ОАГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Секретариат ОАГ считает, что Конституционному суду Перу надлежит высказаться относительно законности и правомерности принятых институционных решений, а также возможных разногласий в интерпретации конституции", - говорится в заявлении.

Секретариат ОАГ приветствовал созыв досрочных парламентских выборов. "Будет правильным, чтобы с политический поляризацией, с которой столкнулась страна, справились путем голосования", - добавили в организации.

Разногласия между исполнительной властью и парламентом Перу возникли из-за процедуры избрания членов Конституционного суда. Президент страны Мартин Вискарра настаивал на том, что Конгресс должен проголосовать по вопросу о доверии правительству прежде, чем выбирать судей. Однако парламентарии ответили отказом, в связи с чем в понедельник глава государства объявил о роспуске законодательного органа и назначил досрочные выборы в Конгресс на 26 января 2020 года.

Парламент, большинство в котором принадлежит политическим противникам Вискарры, проголосовал за отстранение его от должности. Одновременно с этим председатель Конгресса Педро Олаэчеа привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге в качестве и.о. президента, которая затем подала в отставку.

В условиях образовавшегося двоевластия каждая из сторон конфликта обвиняет своих оппонентов в нарушении национального законодательства. Командование Вооруженных сил и руководство полиции Перу заявили, что продолжат подчиняться Вискарре.

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