В России не фиксировали серьезных сейсмособытий после ракетного пуска КНДР

Российские ученые не зафиксировали в Японском море серьезных сейсмических событий после предполагаемого ракетного пуска из КНДР, сообщил представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Серьезных сейсмособытий в регионе не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

По данным Примгидромета, радиационный фон в регионе в среду не превышен - 11-12 мкР/ч при максимально допустимой норме в 30.

Утром в среду КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета КНДР упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такое в последний раз было в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота – 900 километров.

Ранее сообщалось, что были осуществлены пуски двух баллистических ракет, однако затем это предположение было скорректировано - военные предполагают, что ракета могла разделиться. В то же время пока вопрос о том, было ли это разделение следствием аварии или плановым, является предметом дальнейшего анализа. Ущерб воздушным и морским судам нанесен не был. Япония заявила Северной Корее протест.

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