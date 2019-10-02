Минобороны Японии: ракета КНДР достигла высоты 900 км и могла разделиться на две части

2 октября 2019 08:57 (UTC+04:00)

Япония считает, что КНДР запустила в среду одну баллистическую ракету, которая в процессе полета достигла максимальной высоты 900 км и могла разделиться на две части. Об этом заявил журналистам японский министр обороны Таро Коно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Северная Корея провела запуск одной ракеты в восточном направлении. Запуск был произведен под острым углом. Ракета достигла максимальной высоты около 900 км. Мы считаем, что она могла разделиться на две части, и одна из них упала в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в 350 км от побережья префектуры Симанэ", - сказал он.

Ранее японская сторона сообщила о запуске Пхеньяном двух баллистических ракет.

При этом министр не подтвердил, но и не опроверг заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея о том, что КНДР могла осуществить запуск ракеты, базирующейся на подводной лодке. По его словам, в настоящее время Минобороны Японии продолжает анализировать информацию на данный счет.

Отмечается, что никакого ущерба японским рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано. Последний раз северокорейские ракеты достигали эксклюзивной экономической зоны Японии в ноябре 2017 года.

КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

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