В Австралии ликвидировали стрелка, напавшего на полицейский участок

3 октября 2019 08:04 (UTC+04:00)

В Австралии ликвидировали стрелка, напавшего минувшей ночью на полицейский участок в Пенрите. Об этом в четверг сообщается на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным правоохранителей, нападение произошло около 22:00 2 октября у входа в полицейский участок в Пенрите, расположенном в 50 км к западу от Сиднея. "Мужчина, вооруженный помповым ружьем 12-го калибра, подошел к полицейской машине и произвел несколько выстрелов в полицейских. Констебль, находившийся в автомобиле, получил пулевые ранения и был позднее доставлен в больницу с травмами, непредставляющими угрозу для жизни. Полиция открыла ответный огонь, и нападавший, получив смертельное ранение, скончался на месте происшествия", - указано в сообщении полиции.

По предварительным данным, стрелок, убитый около полицейского участка, до нападения также стрелял по одному из домов и зданию полицейского участка в западных пригородах Сиднея. Группа по расследованию особо важных происшествий управления по борьбе с преступностью штата приступила к расследованию обстоятельства инцидента.

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