Шесть человек погибли в результате тайфуна "Митаг" в Южной Корее

Тайфун "Митаг" принёс в Южную Корею сильнейшие ливни, из-за которых погибли уже шесть человек, ещё столько же числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на экстренные службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Центрального штаба по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях, большинство погибших – люди преклонного возраста, оказавшиеся под обломками разрушенных оползнями домов, или те, кто попал в мощные ливневые потоки. В городе Пусан на юге страны идёт спасательная операция по разбору завалов здания, сметённого селевым потоком, под которым, предположительно, находится четверо пропавших жителей.

В восточных районах страны за ночь выпало до 500 миллиметров осадков, подтоплено множество зданий, на улицах стоит вода. В городе Каннын, принимавшем в прошлом году Олимпиаду, полностью остановлено движение автобусов. В ряде районов нарушено электроснабжение, тысячи семей временно остались без электричества. Спасателям пришлось эвакуировать более 50 человек, оказавшихся запертыми в своих домах и транспортных средствах. Полторы тысячи людей заблаговременно покинули свои жилища и пережидают стихию в пунктах временного размещения.

Из-за селевых потоков на востоке страны с рельсов сошёл туристический поезд, однако жертв удалось избежать. Некоторым экспрессам пришлось вернуться из-за подтопления путей. Ливни разрушили откосы автомобильных дорог, на юге страны в воде стоят более 100 домов, 5 разрушены. Больше 1000 га полей в главных сельскохозяйственных районах Южной Кореи затоплены, погибло 6 тысяч голов птицы, вихрь уничтожил 10 крупных тепличных хозяйств. В Пусане ожидают наводнения из резкого подъёма уровня воды в реке Нактонган, в Сеуле отменено построение понтонного моста через реку Ханган для шествия в рамках ежегодного фестиваля.

Тайфун "Митаг" покинул территорию Корейского полуострова сегодня около 6.00 по местному времени, однако дожди и сильный ветер продолжатся в течение дня. Пассажирское авиасообщение на южном направлении возобновлено, выход судов в море по-прежнему ограничен.

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