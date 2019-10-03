В ходе беспорядков в Мехико пострадали 14 человек

Не менее 14 человек пострадали в среду во время беспорядков на марше в столице Мексики в память о погибших в 1968 году студентах. Об этом сообщило министерство гражданской безопасности мегаполиса в своем Twitter. В числе тех, кто получил травмы, оказались шестеро сотрудников полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, в манифестации приняли участие около 10 тыс. человек. Безопасность во время шествия обеспечивали 12 тыс. сотрудников полиции и гражданских служащих. На заключительном этапе марша группа агрессивно настроенных молодых людей прорвала оцепление и стала забрасывать стражей порядка петардами и бутылками с зажигательной смесью. Несмотря на этот инцидент, масштабных столкновений манифестантов со стражами порядка удалось избежать.

На минувшей неделе в Мехико было организовано шествие в память о 43 студентах, похищенных в 2014 году в штате Герреро. На демонстрацию вышло около 5 тыс. человек, из них около 100 били витрины магазинов и ресторанов, а также расписывали стены зданий. Ущерб от их действий превысил 100 млн песо (более $5 млн).

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