США не располагают данными о том, что ракетный запуск КНДР был произведен с подлодки

Соединенные Штаты не располагают данными о том, что новый ракетный запуск был произведен КНДР с подводной лодки. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США полковник ВВС Патрик Райдер на брифинге для журналистов в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет каких-либо свидетельств того, что они [ракеты] были запущены с подводной лодки, скорее с морской платформы", - отметил полковник. "Как мы понимаем, Северная Корея запустила баллистическую ракету малой/средней дальности, которая пролетела 280 миль (450,6 км - прим. ТАСС) и упала в Японское море", - добавил Райдер. Он отказался приводить другие подробности оценок запуска американской стороной.

Присутствовавший также на брифинге официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что министры обороны США и Японии Марк Эспер и Таро Коно во время телефонной беседы в четверг согласились с тем, что новое ракетное испытание КНДР является провокационным и не способствует дипломатии. "Этим утром министр Эспер провел по телефону переговоры с японским министром обороны Коно, они обсудили Северную Корею. Они оба считают, что недавнее испытание Северной Кореи было неоправданно провокационным, не способствует дипломатии, а также, что Северной Корее следует прекратить такого рода испытания", - отметил он.

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводного базирования "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"), однако точных данных, откуда был произведен пуск - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом с подводной лодки и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км.

Запуск произошел всего за несколько дней до намеченных на 5 октября консультаций на рабочем уровне между представителями США и КНДР. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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