Лидер Кубы заявил, что собирается посетить Москву в октябре

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября в Москве. С таким заявлением он выступил в четверг после переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Гаване, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве", - заявил политик.

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