Лидер Кубы заявил, что собирается посетить Москву в октябре

4 октября 2019 00:00 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября в Москве. С таким заявлением он выступил в четверг после переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Гаване, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве", - заявил политик.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
Другие страны 01:31
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" открывает тендер на закупку запчастей для арматуры PBV
Тендеры 3 октября 16:54
Какие выгоды получит Узбекистан от сотрудничества с ГЛОНАСС? (Эксклюзив)
ИКТ 3 октября 14:56
Узбекистан и Россия планируют увеличить товарооборот в 5 раз к 2024 году
Бизнес 3 октября 13:08
Азербайджан поставит в Россию автомобили собственного производства
Бизнес 3 октября 13:03
Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне
США 3 октября 00:47
Лента новостей
Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
Другие страны 01:31
Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона создание зоны безопасности в Сирии
Турция 01:18
Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира по легкой атлетике в толкании ядра
Другие страны 00:54
В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Другие страны 00:19
Высмеивающая парламент Британии картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Другие страны 3 октября 23:33
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за протестов
Другие страны 3 октября 23:13
США не располагают данными о том, что ракетный запуск КНДР был произведен с подлодки
Другие страны 3 октября 22:52
Дутерте заявил, что никого не убивал
Другие страны 3 октября 21:51
Десять человек погибли в результате аварии с 17 автомобилями в Китае
Другие страны 3 октября 21:22