Глава Пентагона поддержал суверенитет Ирака на фоне продолжающихся беспорядков в Багдаде

Министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли обсудили с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом вопросы антитеррористического сотрудничества и подтвердили уважение суверенитета страны. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана по итогам встречи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Марк Эспер и Марк Милли подтвердили стратегический характер отношений с Ираком в военной сфере, - отметил Хоффман. - Стороны обсудили широкий круг вопросов безопасности, включая укрепление сотрудничества".

"Министр обороны подтвердил уважение суверенитета Ирака и выразил признательность за обеспечение безопасности американского контингента, - говорится в сообщении. - Марк Эспер отметил совместное сотрудничество в борьбе с ИГ и оценил усилия иракских сил по предотвращению возрождения ИГ для обеспечения большей безопасности народа страны".

Как сообщил в четверг телеканал Sky news Arabia, по меньшей мере 28 человек погибли и сотни пострадали в результате продолжающихся третий день беспорядков в Ираке. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара "до последующего уведомления" был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта в течение четверга приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны. Как заявило командование совместными операциями ВС страны, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

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