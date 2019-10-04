Министры обороны США и Японии считают новое ракетное испытание КНДР провокационным

Министры обороны США и Японии Марк Эспер и Таро Коно считают новое ракетное испытание КНДР провокационным, не способствующим дипломатии. Об этом заявил в четверг официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман по итогам телефонной беседы руководителей военных ведомств двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этим утром министр Эспер провел по телефону переговоры с японским министром обороны Коно, они обсудили Северную Корею. Они оба считают, что недавнее испытание Северной Кореи было неоправданно провокационным, не способствует дипломатии, а также, что Северной Корее следует прекратить такого рода испытания", - отметил он на брифинге для журналистов в Пентагоне.

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводного базирования "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"), однако точных данных, откуда был произведен пуск - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом с подводной лодки и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км.

Запуск произошел всего за несколько дней до намеченных на 5 октября консультаций на рабочем уровне между представителями США и КНДР. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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