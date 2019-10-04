Премьер Ирака считает необходимыми перестановки в правительстве на фоне протестов

4 октября 2019 05:30 (UTC+04:00)

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди призвал парламент поддержать перестановки в кабинете министров в связи с масштабными протестами, продолжающимися в стране с 1 октября. С таким заявлением он выступил в эфире местного телевидения, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премьер отметил, что для хронических проблем с системой управления в стране не существует "волшебного решения", но назвал требования демонстрантов расправиться с коррупцией "правильными". Он призвал граждан Ирака сохранять спокойствие и заявил, что властям нужно "помогать" справляться с обязанностями.

Глава правительства также призвал парламент обсудить законопроект о предоставлении малоимущим семьям базового дохода.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта затем были приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны. Между тем, как заявило командование совместными операциями ВС страны, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

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