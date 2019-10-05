Прокуратура Бразилии предъявила министру туризма обвинения в мошенничестве

Министру туризма Бразилии Марсело Альваро Антонио, который является членом Социал-либеральной партии президента Жаира Болсонару, предъявили обвинения в нарушениях на выборах в 2018 году, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция заявила, что во время прошлогодних всеобщих выборов, когда министр туризма возглавлял отделение партии в штате Минас-Жерайс, он нарушил закон, предполагающий, что женщины должны составлять по крайней мере 30% кандидатов от партии. Согласно показаниям, многие женщины были подставными кандидатами, которые не получали денег с выборной кампании. Некоторые получали небольшие суммы и потом передавали их партии.

Агентство сообщает, что прокуратура одобрила заключения полиции, и теперь судья должен решить, будет ли дело Антонио передано в суд.

Агентство также добавляет, что сам министр заявил, что верит в то, что "правда в этом деле восторжествует", и отрицает какие-либо нарушения. Антонио грозит несколько лет тюремного заключения, если его дело будет направлено в суд и ему вынесут приговор.

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