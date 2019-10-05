В Таиланде поймали корейского афериста, сбежавшего с 16 миллионами долларов

5 октября 2019 08:34 (UTC+04:00)

Иммиграционная служба Таиланда задержала афериста, который сбежал из Южной Кореи два с половиной года назад примерно с 16,5 миллионами долларов, сообщает издание Bangkok Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил на пресс-конференции комиссар иммиграционного бюро Таиланда Сомпонг Чиндуанг, 36-летний гражданин Южной Кореи с фамилией Юн был арестован в элитном кондоминиуме в районе Банг-Ламунг города Чонбури.

Юн обвинялся в том, что с 2009 по 2016 год под предлогом инвестиций во фьючерсный рынок обманом выманил у своих жертв около 16,5 миллионов долларов. После того как правда открылась, он бежал в Таиланд и оставался там нелегально в течение двух с половиной лет.

Иммиграционная служба Таиланда также задержала другого беглого преступника из Южной Кореи, который скрывался в течение 25 лет. Мужчина по фамилии Ян был задержан во время облавы на нелегальных мигрантов с просроченными визами и будет депортирован. В Южной Корее его обвиняют в подделке финансовых и личных документов.

В Южной Корее течение срока давности приостанавливается, если подозреваемый бежит из страны.

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