Кандидат в президенты Туниса из солидарности с оппонентом отказался от выборной кампании

Лидер первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе независимый кандидат Каис Саид отказался от участия в избирательной кампании в рамках второго тура голосования в целях сохранения равных возможностей со своим оппонентом медиамагнатом Набилем Каруи, который находится в тюрьме. Об этом кандидат заявил в субботу информационному агентству Tunis Afrique Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По моральным соображениям и в целях избежать каких-либо неоднозначных толкований я не буду принимать личного участия в избирательной кампании, несмотря на глубокую убежденность в том, что равенство возможностей в данном случае должно соответствовать всем возможностям, которые есть у каждого кандидата, - указал он. - Эти возможности на самом деле неоправданно неравны".

Позднее в сообщении на своей странице в Facebook Каис Саид подтвердил намерение отказаться от участия в избирательной кампании второго тура досрочных президентских выборов, которая стартовала 3 октября и закончится 11 октября. Кроме того, кандидат обратился к гражданам страны, призвав их прийти на избирательные участки и "встретиться с историей".

Во втором туре досрочных президентских выборов в Тунисе примут участие два кандидата, одержавшие победу в первом туре голосования. Претендентами на главный государственный пост являются лидер президентский гонки - независимый кандидат, профессор Каис Саид, а также находящийся в тюрьме медиамагнат Набиль Каруи (возглавляет партию "Сердце Туниса").

Основной проблемой, по мнению тунисских экспертов в области права, предстоящего второго тура досрочных президентских выборов является нахождение с 23 августа 2019 года одного из претендентов на пост президента Туниса Набиля Каруи в тюремном заключении, а также неоднократный отказ тунисского суда принять окончательное решение в отношении подследственного. Данные обстоятельства не позволяют выполнить требования закона о выборах и референдуме - создать равные условия для всех участников голосования. При этом отмечается, что указанная ситуация в конечном итоге способна привести к пересмотру или отмене результатов президентских выборов в республике.

По результатам прошедшего 15 сентября первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе на первой позиции с 18,40% голосов оказался Каис Саид. Второе место, набрав 15,58% голосов, занял Набиль Каруи. Третьим с 12,9% голосов стал кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда", временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру.

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