Кандидат в президенты Туниса из солидарности с оппонентом отказался от выборной кампании

5 октября 2019 21:30 (UTC+04:00)

Лидер первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе независимый кандидат Каис Саид отказался от участия в избирательной кампании в рамках второго тура голосования в целях сохранения равных возможностей со своим оппонентом медиамагнатом Набилем Каруи, который находится в тюрьме. Об этом кандидат заявил в субботу информационному агентству Tunis Afrique Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По моральным соображениям и в целях избежать каких-либо неоднозначных толкований я не буду принимать личного участия в избирательной кампании, несмотря на глубокую убежденность в том, что равенство возможностей в данном случае должно соответствовать всем возможностям, которые есть у каждого кандидата, - указал он. - Эти возможности на самом деле неоправданно неравны".

Позднее в сообщении на своей странице в Facebook Каис Саид подтвердил намерение отказаться от участия в избирательной кампании второго тура досрочных президентских выборов, которая стартовала 3 октября и закончится 11 октября. Кроме того, кандидат обратился к гражданам страны, призвав их прийти на избирательные участки и "встретиться с историей".

Во втором туре досрочных президентских выборов в Тунисе примут участие два кандидата, одержавшие победу в первом туре голосования. Претендентами на главный государственный пост являются лидер президентский гонки - независимый кандидат, профессор Каис Саид, а также находящийся в тюрьме медиамагнат Набиль Каруи (возглавляет партию "Сердце Туниса").

Основной проблемой, по мнению тунисских экспертов в области права, предстоящего второго тура досрочных президентских выборов является нахождение с 23 августа 2019 года одного из претендентов на пост президента Туниса Набиля Каруи в тюремном заключении, а также неоднократный отказ тунисского суда принять окончательное решение в отношении подследственного. Данные обстоятельства не позволяют выполнить требования закона о выборах и референдуме - создать равные условия для всех участников голосования. При этом отмечается, что указанная ситуация в конечном итоге способна привести к пересмотру или отмене результатов президентских выборов в республике.

По результатам прошедшего 15 сентября первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе на первой позиции с 18,40% голосов оказался Каис Саид. Второе место, набрав 15,58% голосов, занял Набиль Каруи. Третьим с 12,9% голосов стал кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда", временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британские туристы не могут покинуть отель в Тунисе
В мире 22 сентября 20:28
Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали их итоги
Арабские страны 20 сентября 00:57
Президент Алжира назначил 12 декабря датой проведения выборов главы государства
Другие страны 16 сентября 00:05
В Тунисе завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Другие страны 15 сентября 21:21
В Тунисе началось голосование на досрочных президентских выборах
Арабские страны 15 сентября 11:13
СМИ: временный президент Туниса продлил режим ЧП до конца года
Другие страны 31 августа 18:40
Лента новостей
Кредитование в Азербайджане растет
Финансы 21:00
Иран хочет отправить астронавта в космос
Другие страны 20:30
В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $49 млн
Другие страны 20:00
В Багдаде возобновились столкновения демонстрантов с полицией
Другие страны 19:41
Экологические активисты провели манифестацию в Париже
Другие страны 19:15
Лейла Абдуллаева: Риторика МИД Армении о «подготовке народов к миру» есть не что иное, как лицемерие
Политика 18:52
На западе Англии перевернулся двухэтажный автобус
Другие страны 18:50
Один человек погиб в результате взрыва в Афганистане
Другие страны 18:39
Помпео заявил, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР слишком рано
Другие страны 18:11