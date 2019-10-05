Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах

5 октября 2019 22:00 (UTC+04:00)

Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников антиамериканского митинга и марша в Афинах, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Демонстранты выступили против визита госсекретаря США Майка Помпео в Грецию и подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ предусматривает размещение американских войск еще на трех военных базах. При этом на Крите уже есть военнослужащие армии США.

Столкновения с полицией произошли, когда митингующие стали забрасывать пакетами с красной краской памятник американскому президенту Трумэну. Стражи порядка попытались с помощью слезоточивого газа остановить вандализм, а митингующие вступили с ними в схватку.
Возле посольства США в Греции участники протестов сожгли американский флаг, скандируя "Убийцы".

До этого в центре Афин прошел митинг под лозунгами "Нет соглашению о базах с США", "Закрыть военные базы американских и натовских убийц".

"Подписание нового соглашения между Грецией и США, сохранение и расширение американских баз в Греции ведут греческий народ только к еще большей опасности, к еще большей дестабилизации региона", — заявил лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас на митинге. Американский флаг сожгли и на митинге возле генконсульства США в Салониках.

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