КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США

5 октября 2019 22:23 (UTC+04:00)

Двусторонняя встреча между делегациями США и КНДР в Швеции прервана. Об этом в субботу сообщила шведская газета Dagens Nyheter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы разочарованы США, которые ничего не принесли за стол переговоров, - цитирует издание слова представителя МИД КНДР Ким Мён Гиля на пресс-конференции у посольства КНДР. - Теперь дело за возобновлением диалога со стороны США".

Посол США в Швеции Билл Мартин не смог прокомментировать эту информацию. "Это интересно, но у меня нет комментариев по этому поводу. Я сам этого не слышал", - пояснил Мартин.

Как ранее сообщил телеканал SVT, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Северокорейский дипломат заявил о провале рабочих переговоров с США
Другие страны 22:46
Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах
Другие страны 22:00
Помпео заявил, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР слишком рано
Другие страны 18:11
США увеличили экспорт сырой нефти в Западную Европу на 66%
Энергетика 15:14
Трамп распорядился сократить многих сотрудников Совета нацбезопасности
США 08:59
Не менее 13 человек пострадали в ДТП в штате Огайо
США 08:17
Лента новостей
Протестующие на юге Ирака поджигают офисы партий
Другие страны 23:04
Северокорейский дипломат заявил о провале рабочих переговоров с США
Другие страны 22:46
В Мексике во время интервью с наркоторговцем ранили журналиста
Другие страны 22:12
В Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла
Турция 22:08
Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах
Другие страны 22:00
Кандидат в президенты Туниса из солидарности с оппонентом отказался от выборной кампании
Другие страны 21:30
Кредитование в Азербайджане растет
Финансы 21:00
Иран хочет отправить астронавта в космос
Другие страны 20:30
В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $49 млн
Другие страны 20:00