Северокорейский дипломат заявил о провале рабочих переговоров с США

5 октября 2019 22:46 (UTC+04:00)

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров. Теперь на США лежит ответственность за продолжение переговоров", - заявил Ким Мён Гиль, его слова приводит издание Dagens Nyheter.
Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация

США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигананом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи. По словам Ким Мён Гиля, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР.

"До сих пор США использовали гибкий подход, новый способ, проводя инициативную политику, и тем самым дали нам повод для ожиданий, однако явились ни с чем и сильно разочаровали нас, в результате чего всякое стремление к переговорам пропало", - заявил Ким Мён Гиль журналистам.
Как отмечает агентство Рёнхап, основные переговоры должны были быть сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса в реализации соглашения, достигнутого во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Соглашение включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

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