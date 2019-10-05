Протестующие на юге Ирака поджигают офисы партий

5 октября 2019 23:04 (UTC+04:00)

Участники массовых акций протеста в городе эн-Насырия (столица провинции Ди-Кар) на юге Ирака подожгли офисы нескольких партий, требуя от властей обратить внимание на социальные проблемы населения, охрана применила огнестрельное оружие, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, на настоящий момент о жертвах и пострадавших не сообщается.
В субботу народные акции протеста с требованием отставки правительства и улучшения жизни возобновились в Багдаде и других городах Ирака, несмотря на призывы властей к переговорам и комендантский час, действующий в отдельных районах. Силы безопасности для разгона применили огнестрельное оружие. Сообщалось, что по меньше мере пять участников акций погибли на северо-востоке столицы, еще один демонстрант погиб в городе эль-Дивания. Пострадали несколько десятков человек.

Ранее в субботу иракские правозащитники сообщили, что всего число жертв протестов, продолжающихся с 1 октября, достигло 100, порядка 4 тысяч человек пострадали.
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные акции, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб.

Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.

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