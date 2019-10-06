Трамп призвал к импичменту Ромни

6 октября 2019 00:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение с очередным выпадом в адрес сенатора-однопартийца Митта Ромни, теперь призвав к его импичменту, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я слышу, что великий народ (штата) Юта считает, что отданные голоса в поддержку их напыщенного сенатора Митта Ромни являются большой ошибкой. Я согласен! Он является дураком, который играет на руку ничего не делающим демократам!", - написал Трамп в Twitter.

Далее он поставил хэштег: "Импичмент Митту Ромни". Ранее в субботу Трамп уже опубликовал серию заявлений в Twitter с резкой критикой Ромни. Он назвал его "напыщенным ослом", и заявил, что тот наносит ущерб Республиканской партии. Подобные обвинения президент США высказал после того, как сенатор раскритиковал призывы Трампа к Украине расследовать дело своего политического оппонента бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также аналогичные просьбы к Китаю.

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