Дипломаты США вернутся в Стокгольм через две недели, чтобы продолжить консультации с КНДР

6 октября 2019 01:04 (UTC+04:00)

Делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить консультации с представителями КНДР. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам прошедших американо-северокорейских консультаций в шведской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По завершении наших консультаций Соединенные Штаты предложили КНДР принять приглашение Швеции как принимающей стороны через две недели вернуться в Стокгольм и встретиться снова, чтобы продолжить обсуждения по всем темам. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение", - отметила дипломат. Она не указала при этом, как отреагировала на данное предложение делегация КНДР.

В Госдепартаменте назвали конструктивными проведенные в Стокгольме переговоры делегаций США и КНДР и считают, что высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух прошедших переговоров.

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