Пенс назвал процедуру импичмента Трампа попыткой подмены результатов президентских выборов

6 октября 2019 03:34 (UTC+04:00)

Демократы, запустившие процедуру импичмента американского лидера Дональда Трампа, пытаются таким образом подменить результаты президентских выборов. С таким утверждением выступил в субботу вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед сторонниками Республиканской партии в городе Кеннер (штат Луизиана), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На прошлой неделе - вы все видели это в новостях - бездельники-демократы запустили партийную процедуру импичмента в бесстыдной попытке переиграть результаты волеизъявления американского народа на последних выборах, - указал Пенс. - Но, я думаю, вы видите всю подноготную. Американцы все понимают".

Он также в очередной раз напомнил собравшимся о том, что демократы "последние два с половиной года провели в бесконечных расследованиях". "Спустя два года расследований нет доказательств сговора или препятствования правосудию", - указал вице-президент.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в желании переизбраться на второй срок.

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