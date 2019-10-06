В Британии ДТП с участием жены дипломата США может спровоцировать скандал

Смерть британского юноши в результате ДТП с участием жены американского дипломата может стать причиной дипломатического конфликта между Великобританией и США. Как сообщил в субботу британский телеканал Sky News, женщина, предположительно, из-за действий которой погиб 19-летний Гарри Данн, покинула королевство, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, американская сторона рекомендовала женщине, которой был предоставлен иммунитет, покинуть страну после ДТП. "Я позвонил послу США, чтобы выразить разочарование Соединенного Королевства в связи с этим решением, и призвал посольство его пересмотреть", - заявил телеканалу глава МИД Великобритании Доминик Рааб, пообещавший лично встретиться с родителями погибшего молодого человека.

По данным британской полиции, Данн разбился на мотоцикле, столкнувшись с автомобилем, следовавшим по полосе встречного движения. Как сообщает Sky News, за его рулем и находилась американка, которой правоохранительные органы так и не успели присвоить статус подозреваемой в деле о гибели юноши.

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