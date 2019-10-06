Япония запустит программу поддержки развивающихся стран в области управления отходами

6 октября 2019 06:08 (UTC+04:00)

Правительство Японии запустит программу поддержки развивающихся стран в области управления отходами. Об этом в воскресенье в Киото, выступая на открытии ежегодного Международного форума науки и технологий в обществе (STS), заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужно хорошее управление отходами с применением инноваций. Именно по этой причине мое правительство запустит программу поддержки развивающихся стран в этой области", - отметил он. Глава японского правительства рассказал участникам форума, что программа получит название MARINE акроним, MA - management of wastes ("управление отходами"), R - recovery ("восстановление"), IN - innovation ("инновации"), E - empowerment ("усиление")].

Абэ напомнил, что по итогам прошедшего в конце июня в Осаке саммита Группы двадцати (G20) была достигнута договоренность о том, что страны будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, но подчеркнул, что пластик продолжит оставаться важным компонентом в самых различных отраслях промышленности и в будущем. "И именно поэтому мы не должны относиться враждебно ни к самому пластику, ни к тем, кто его использует", - отметил он.

Премьер-министр Японии признал, что сейчас в мире широко распространяется тренд движений "анти". "Анти-рост, анти-капитализм, анти-глобализм, анти-пластик. Я хорошо понимаю, что у каждого из этих движений есть свои особые и уникальные причины", - отметил он. Но, по словам главы японского правительства, именно инновации и движение вперед могут помочь преодолеть разногласия между сторонами.

В Киото в воскресенье начал работу ежегодный Международный форум науки и технологий в обществе. Это престижное мероприятие уже в 17-й раз собирает свыше 1,5 тыс. ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию. РФ в этом году на STS-форуме представляет вице-премьер Максим Акимов.

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