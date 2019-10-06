Помпео обсудил с греческими властями возможность покупки военной техники США

Госсекретарь США Майкл Помпео, который находится с официальным визитом в Афинах, заявил, что обсудил с греческими властями возможность покупки американской военной техники в рамках подписанного в субботу нового соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере. Дипломат рассказал о переговорах в интервью греческому государственному телевидению (EPT). Стенограмму беседы распространил Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли Помпео с греческими властями продажу Афинам американских вооружений, он подчеркнул: "Мы говорили об этом сегодня в субботу. Мы говорили о возможности модернизации различных компонентов техники и программного обеспечения, имеющегося в распоряжении Греции. Мы обсуждали возможность Америки продать Греции военную технику, а также возможность того, что Греция может приобрести ее у другого демократического государства. В этом отношении есть много возможностей", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

"Если у нас все получится, если мы четко будем выполнять стратегическое соглашение, это новое соглашение по сотрудничеству в оборонной сфере, мы снизим необходимость тратить деньги на оборону. Это тот случай, когда мы делаем это не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы заниматься сдерживанием. Я уверен, что выполнение этого соглашения нашими странами приведет к сдерживанию противников", - отметил Помпео, не указав, о каких именно противниках идет речь.

Он похвалил греческие власти за то, что республика является одной из немногих стран - участниц НАТО, которая тратит 2% своего ВВП на оборонные расходы. "Греки, я считаю, понимают риски, которые существуют в регионе, и готовы делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для себя и региона в целом", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что соглашение напрямую "затрагивает американскую национальную безопасность" и является "крайне важным". "Оно изменит траекторию развития отношений между нашими странами. Оно действительно укрепит их. Речь идет не только о завтрашнем дне, следующей неделе, но о многих годах. Оно соглашение обеспечит стабильность в регионе. Оно повысит военный потенциал для защиты Греции и региона. Оно также будет полезно для НАТО и, конечно же, для Соединенных Штатов", - считает госсекретарь.

Отвечая на вопрос, какие непосредственные выгоды получат от соглашения Афины, Помпео сказал: "У вас есть американский партнер, который собирается остаться здесь надолго".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.