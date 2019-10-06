Россия и Япония обсуждают продвижение сотрудничества в космической сфере

Япония и Россия обсуждают вопрос продвижения сотрудничества, в том числе договорных отношений, в космической сфере. Об этом в воскресенье в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, у которого состоялась встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говорили о реализации тех направлений сотрудничества, которые обсуждались и заданы были по итогам двусторонней встречи во Владивостоке президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. Говорили о том, что необходимо продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере", - рассказал Акимов.

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