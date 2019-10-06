Президент Афганистана уволил официального представителя МИД

6 октября 2019 18:06 (UTC+04:00)

Президент Афганистана Ашраф Гани отправил в отставку официального представителя МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади, сообщает местный телеканал 1TV News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, Ахмади был уволен за свои недавние "легкомысленные заявления".

Телеканал не поясняет, о каких конкретно словах Ахмади идет речь.

Как сообщил официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter, должность исполняющего обязанности представителя МИД занял Мирвас Наб, который также в воскресенье был назначен президентом на должность заместителя главы МИД по вопросам экономического сотрудничества.

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