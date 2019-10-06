В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке. Такие данные, как передает телеканал Al Arabiya, привел в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, жертвами стычек стали восемь сотрудников силовых структур, ранения получили более 1,2 тыс. При этом генерал-майор заявил, что между протестующими и силами безопасности столкновений не было, а правительственные силы целенаправленно не открывали огонь по участникам акций. В нападениях на них Маан обвинил неких "злоумышленников". "Сейчас мы продолжаем расследование, чтобы установить личности тех, кто стоял за атаками на демонстрантов, включая снайперов", - отметил он, осудив погромы в офисах ряда местных и иностранных СМИ, в том числе телеканалов Al Arabiya и Al Hadath, и пообещав выявить ответственных и за эти вылазки.

Представитель МВД также сообщил, что менее чем за неделю беспорядков в Ираке были сожжены более 50 общественных зданий и восемь офисов различных партий. В свою очередь, как заверили представители командования совместными операциями ВС страны, силовики будут и впредь защищать дипломатические миссии и госучреждения.

С 1 октября в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, эти митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.

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