Американские бегуньи выиграли эстафету 4 по 400 м на чемпионате мира

Женская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4 по 400 метров. Чемпионат мира прошел в Дохе, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Американская команда в финальном забеге в составе Филисс Фрэнсис, Сидни Маклафлин, Далайлы Мухаммад и Уоделин Джонатас показала время 3 минуты 18,92 секунды, что является лучшим результатом сезона. Второе место заняла команда Польши (3.21,89), бронзовые награды достались сборной Великобритании (3.23,02).

Первоначально в забеге третье место заняла команда Ямайки, которая затем была дисквалифицирована. Из-за этого сборная Великобритании переместилась с четвертого места на третье.

Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место заняла команда Кении (5-2-4), третье место - сборная Ямайки (3-5-3).

Чемпионат мира в Дохе завершился в воскресенье.

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