Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии

Президент США Дональд Трамп рассказал республиканцам в Палате представителей Конгресса о своих опасениях относительного того, что возможный импичмент станет темным пятном в его биографии. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу, передает Trend cо ссылкой на ТАСС

По их словам, американский лидер пояснил, почему ему действительно не нравится импичмент. "Эта процедура плохо скажется на вашей биографии", - считает он. "Вы бы не захотели, чтобы это импичмент было в вашей биографии", - приводят источники портала слова президента.

Президент, согласно их данным, уверен, что начатая демократами в Палате представителей Конгресса США процедура импичмента поможет ему переизбраться, а республиканцам - вернуть контроль над нижней палатой законодательного органа. При этом он не хочет, чтобы в учебниках по истории о нем писали как о президенте, которого сняли с поста. Трамп, по сведениям Axios, крайне беспокоится по поводу своего наследия.

Многие советники главы государства, отмечает портал, уверены, что в Палате представителей почти наверняка утвердят обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Одновременно они подчеркивают, что в контролируемом республиканцами Сенате у этой инициативы нет никаких шансов.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в ноябре 2020 года.

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