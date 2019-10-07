Спецпосланники Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР

7 октября 2019 06:11 (UTC+04:00)

Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун отправляется в понедельник в Вашингтон, где обсудит со своим американским коллегой Стивеном Бигэном итоги прошедших в Швеции переговоров на рабочем уровне между представителями США и КНДР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, высокопоставленные дипломаты "планируют скоординировать позиции двух стран после американско-северокорейской встречи в Стокгольме".

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры двух стран затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

В сентябре КНДР предложила США провести новый раунд рабочего диалога, предупредив при этом, что американской стороне необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить Пхеньяну "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах".

Предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР состоялась в Стокгольме в прошлую пятницу. В субботу проходили рабочие переговоры, которые были прерваны. Представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил, что северокорейская сторона была разочарована США, которые ничего не принесли за стол переговоров.

Как говорится в заявлении МИД КНДР, переданном в воскресенье по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, Пхеньян не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока в Вашингтоне не предпримут "реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики".

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