Японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

Судно японской рыболовной инспекции столкнулось в понедельник с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава). После столкновения около 20 членов экипажа северокорейского судна, получившего повреждения, бросились в воду.

В настоящее время к месту происшествия направляются корабли японской береговой охраны.

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