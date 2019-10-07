Сеул сообщил о проблемах с поездкой в Пхеньян болельщиков на отборочный матч ЧМ-2022

Министерство объединения Республики Корея заявило о проблемах с отправкой болельщиков в КНДР, где 15 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными командами двух стран. Представитель ведомства Ли Сан Мин сообщила в понедельник на брифинге в Сеуле, что Пхеньян до сих пор не отреагировал на предложение южнокорейской стороны обсудить этот вопрос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что мы озвучили этот вопрос представителям КНДР, прогресса пока нет. Учитывая, что матч состоится уже через неделю, будет непросто отправить команду болельщиков в Северную Корею", - подчеркнула она.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Азиатской конфедерации футбола. Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах шесть очков, второе место занимают южнокорейцы (один матч, три очка), далее идут команды Туркмении (два матча, три очка), Ливана (1, 0) и Шри-Ланки (2, 0). В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.

Сборные КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира - 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином игры была команда КНДР, был сыгран на нейтральном поле в Шанхае.

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